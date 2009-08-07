Малиян Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малиян Александр Михайлович

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Место рождения

Севастополь, Города, Таврическая губерния

Дата рождения

07.08.2009

Пол

Мужской

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.2009

Отец: Малиян Михаил Борисович

Мать: Малиян Елена Александровна

Севастополь, Города, Таврическая губерния
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