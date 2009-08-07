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Малиян Александр Михайлович
Малиян Александр Михайлович
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Место рождения
Севастополь
, Города, Таврическая губерния
Дата рождения
07.08.2009
Пол
Мужской
Отец
Малиян Михаил Борисович
1980 г.р.
Мать
Малиян (Филимонова) Елена Александровна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.2009
Отец:
Малиян Михаил Борисович
Мать:
Малиян Елена Александровна
Севастополь
, Города, Таврическая губерния
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