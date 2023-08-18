Бажанова (Романова) Вера Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бажанов Константин Евгеньевич
Отец ребёнка: Бажанов Евгений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бажанова Наталия Евгеньевна
Отец ребёнка: Бажанов Евгений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бажанов Евгений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бажанов Андрей Евгеньевич
Отец ребёнка: Бажанов Евгений
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: - . .
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бажанов Евгений