Бажанова (Романова) Вера Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бажанова (Романова) Вера Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бажанов Константин Евгеньевич

Отец ребёнка: Бажанов Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бажанова Наталия Евгеньевна

Отец ребёнка: Бажанов Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бажанов Иван Евгеньевич

Отец ребёнка: Бажанов Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бажанов Андрей Евгеньевич

Отец ребёнка: Бажанов Евгений

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: - . .

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бажанов Евгений

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