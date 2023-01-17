Улитина (Костина) Екатерина Сергеевна
Место рождения
Дата рождения12.12.1954
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1954
Рождение ребёнка
1976
Дочь: Яблонцева Наталья Валерьевна
Отец ребёнка: Улитин Валерий
Рождение ребёнка
1978
Дочь: Плешачева Мария Валерьевна
Отец ребёнка: Улитин Валерий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Улитин Александр Валерьевич
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Улитин Валерий