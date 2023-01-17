Улитина (Костина) Екатерина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Улитина (Костина) Екатерина Сергеевна

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Место рождения

Курпово, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

12.12.1954

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1954

Отец: Костин Сергей Васильевич

Мать: Костина Галина Михайловна

Курпово, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1976

Дочь: Яблонцева Наталья Валерьевна

Отец ребёнка: Улитин Валерий

Курпово, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1978

Дочь: Плешачева Мария Валерьевна

Отец ребёнка: Улитин Валерий

Курпово, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Улитин Александр Валерьевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Улитин Валерий

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