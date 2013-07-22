Коротков Олег Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоротков Олег Михайлович

Коротков Олег Михайлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1962

Дата смерти

22.07.2013

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1962

Отец: Коротков Михаил Иванович

Мать: Корткова Татьяна Ивановна

Военная служба
С 1982 по 1984
Чебаркуль, Чебаркульский, Челябинская область
Бракосочетание
27.07.1985

Жена: Короткова Марина Николаевна

Гремячинск, Гремячинский, Пермский край
Рождение ребёнка
02.03.1989

Сын: Коротков Александр Олегович

Мать ребёнка: Короткова Марина Николаевна

Смерть
22.07.2013
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close