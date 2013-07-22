Коротков Олег Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.10.1962
Дата смерти22.07.2013
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1962
Военная служба
С 1982 по 1984
Чебаркуль, Чебаркульский, Челябинская область
Бракосочетание
27.07.1985
Гремячинск, Гремячинский, Пермский край
Рождение ребёнка
02.03.1989
Сын: Коротков Александр Олегович
Мать ребёнка: Короткова Марина Николаевна
Смерть
22.07.2013