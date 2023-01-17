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Пахомов Александр Петрович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

13.01.1950

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1950

Отец: Пахомов Пётр Михайлович

Мать: Татьяна Арсеньевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1971

Дочь: Пахомова Галина Александровна

Мать ребёнка: Пахомова Татьяна Георгиевна

Рождение ребёнка
Около 1975

Сын: Пахомов Степан Александрович

Мать ребёнка: Пахомова Татьяна Георгиевна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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