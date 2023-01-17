Пахомов Александр Петрович
Место рождения
Дата рождения13.01.1950
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1950
Отец: Пахомов Пётр Михайлович
Мать: Татьяна Арсеньевна
Рождение ребёнка
Около 1971
Дочь: Пахомова Галина Александровна
Мать ребёнка: Пахомова Татьяна Георгиевна
Рождение ребёнка
Около 1975
Сын: Пахомов Степан Александрович
Мать ребёнка: Пахомова Татьяна Георгиевна
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно