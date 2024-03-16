Бормин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бормин Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1981

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бормин Василий

Мать: Боронина Любовь Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бормин Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бормина Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бормин Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бормин Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Нина

Смерть
1981
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