Бормин Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1981
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бормин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бормина Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бормин Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Нина
Смерть
1981