Григорьева Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1908
Сын: Григорьев Алексей Фёдорович
Отец ребёнка: Григорьев Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
1919
Сын: Григорьев Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Григорьев Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Григорьева Зоя Фёдоровна
Отец ребёнка: Григорьев Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Григорьева Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Григорьев Фёдор Петрович
Смерть
Неизвестно