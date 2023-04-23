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Шеповалов Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шеповалова Людмила Александровна

Мать ребёнка: Шеповалова Зоя Ивановна

Рождение ребёнка
27.11.1954

Сын: Шеповалов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Шеповалова Зоя Ивановна

Смерть
Неизвестно

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