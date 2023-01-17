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Баяндина Варвара Алексеевна
Баяндина Варвара Алексеевна
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Место рождения
Екатеринбург
, город Екатеринбург, Свердловская область
Дата рождения
26.12.1983
Пол
Женский
Отец
Баяндин Алексей Михайлович
1983 г.р.
Мать
Баяндина (Кудрявцева) Анастасия Аликовна (Алексеевна)
1987 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1983
Отец:
Баяндин Алексей Михайлович
Мать:
Баяндина Анастасия Аликовна (Алексеевна)
Екатеринбург
, город Екатеринбург, Свердловская область
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