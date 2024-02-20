Tarnowska(Z D.Strojnowska) (Strojnowska) Waleria H Strzemie
Место рожденияBubniv, Ukraine
Дата рождения09.12.1782
Дата смерти23.11.1849
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1800
Ukraine
Рождение ребёнка
20.08.1805
Сын: Tarnowski Jan H Leliwa Bogdan
Отец ребёнка: Tarnowski H. Leliwa Jan H Leliwa Feliks
Tarnobrzeg, podkarpackie, Polska
Смерть
23.11.1849
Dzików
Похороны
Неизвестно
Tarnobrzeg kościół Dominikanów krypta Tarnowskich