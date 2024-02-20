Tarnowska(Z D.Strojnowska) (Strojnowska) Waleria H Strzemie — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Tarnowska(Z D.Strojnowska) (Strojnowska) Waleria H Strzemie

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Место рождения

Bubniv, Ukraine

Дата рождения

09.12.1782

Дата смерти

23.11.1849

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1777 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Bubniv, Ukraine
Бракосочетание
1800

Муж: Tarnowski H. Leliwa Jan H Leliwa Feliks

Ukraine
Рождение ребёнка
20.08.1805

Сын: Tarnowski Jan H Leliwa Bogdan

Отец ребёнка: Tarnowski H. Leliwa Jan H Leliwa Feliks

Tarnobrzeg, podkarpackie, Polska
Смерть
23.11.1849
Dzików
Похороны
Неизвестно
Tarnobrzeg kościół Dominikanów krypta Tarnowskich
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