Агафонов Дмитрий Дмитриевич 07.02.1890 — найти родственников по фамилии на Familio
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Агафонов Дмитрий Дмитриевич

Место рождения

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

07.02.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1890

Отец: Дмитрий Агафонов

Мать: Ирина Петрова

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
26.01.1909

Жена: Агафонова (Смирнова) Наталья Яковлевна

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.02.1911

Сын: Агафонов Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Агафонова (Смирнова) Наталья Яковлевна

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.10.1913

Дочь: Смирнова (Агафонова) Елизавета Дмитриевна

Мать ребёнка: Агафонова (Смирнова) Наталья Яковлевна

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.01.1918

Дочь: Кудряшова (Агафонова) Татьяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Агафонова (Смирнова) Наталья Яковлевна

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область

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