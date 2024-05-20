Агафонов Дмитрий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения07.02.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1890
Отец: Дмитрий Агафонов
Мать: Ирина Петрова
Бракосочетание
26.01.1909
Рождение ребёнка
22.02.1911
Сын: Агафонов Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Агафонова (Смирнова) Наталья Яковлевна
Рождение ребёнка
08.10.1913
Дочь: Смирнова (Агафонова) Елизавета Дмитриевна
Мать ребёнка: Агафонова (Смирнова) Наталья Яковлевна
Рождение ребёнка
01.01.1918
Дочь: Кудряшова (Агафонова) Татьяна Дмитриевна
Мать ребёнка: Агафонова (Смирнова) Наталья Яковлевна
Смерть
Неизвестно