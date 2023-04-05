Жуков Степан Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.05.1865
Мать ребёнка: Жукова Улита Ефрентьевна
Рождение ребёнка
15.05.1865
Мать ребёнка: Жукова Улита Ефрентьевна
Рождение ребёнка
18.03.1867
Мать ребёнка: Жукова Улита Ефрентьевна
Бракосочетание
16.10.1885
Жена: Жукова Улита Ефрентьевна
Смерть
Неизвестно