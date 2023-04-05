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Жуков Степан Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.05.1865

Сын: Жуков Федор Степанович

Мать ребёнка: Жукова Улита Ефрентьевна

Рождение ребёнка
15.05.1865

Сын: Жуков Михаил Степанович

Мать ребёнка: Жукова Улита Ефрентьевна

Рождение ребёнка
18.03.1867

Сын: Жуков Алексей Степанович

Мать ребёнка: Жукова Улита Ефрентьевна

Бракосочетание
16.10.1885

Жена: Жукова Улита Ефрентьевна

Смерть
Неизвестно
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