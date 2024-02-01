Власов Василий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власов Василий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

1880 г.р.

Дети

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Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Власов Андрей Дмитриевич

Мать: Власова Вера Спиридоновна

Рождение ребёнка
26.02.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Арасланово, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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