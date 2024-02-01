Власов Василий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Рождение ребёнка
26.02.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
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Арасланово, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности