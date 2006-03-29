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(Пономарева) Зоя Васильевна
(Пономарева) Зоя Васильевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.02.1956
Пол
Женский
Отец
Пономарев Василий Алексеевич
1914 г.р.
Мать
Пономарева (мыздрина) (Мыздрина) Анна Ефремовна
1916 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НЖ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1956
Отец:
Пономарев Василий Алексеевич
Мать:
Пономарева (мыздрина) Анна Ефремовна
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