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(Пономарева) Зоя Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1956

Пол

Женский

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1956

Отец: Пономарев Василий Алексеевич

Мать: Пономарева (мыздрина) Анна Ефремовна

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