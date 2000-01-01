Вершинина Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.04.1926
Рождение ребёнка
23.10.1930
Рождение ребёнка
?.11.1935
Рождение ребёнка
?.04.1939
Рождение ребёнка
?.04.1939
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Моисеевна
Отец ребёнка: Вершинин Моисей Григорьевич
Смерть
Неизвестно