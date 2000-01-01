Вершинина Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершинина Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.04.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вершинин Моисей Григорьевич

Рождение ребёнка
23.10.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вершинин Моисей Григорьевич

Рождение ребёнка
?.11.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вершинин Моисей Григорьевич

Рождение ребёнка
?.04.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вершинин Моисей Григорьевич

Рождение ребёнка
?.04.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вершинин Моисей Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Моисеевна

Отец ребёнка: Вершинин Моисей Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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