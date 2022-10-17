Старовойтов Константин Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1937
Дата смерти17.10.22
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.09.1960
Сын: Старовойтов Александр Константинович
Мать ребёнка: Старовойтова Тамара Дмитриевна
Рождение ребёнка
24.05.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Старовойтова Тамара Дмитриевна
Место жительства
Неизвестно
Колесники, Княжинская волость, Краснинский уезд
Смерть
17.10.22
Рождение
20.09.1937