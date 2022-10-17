Старовойтов Константин Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старовойтов Константин Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1937

Дата смерти

17.10.22

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.09.1960

Сын: Старовойтов Александр Константинович

Мать ребёнка: Старовойтова Тамара Дмитриевна

Рождение ребёнка
24.05.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Старовойтова Тамара Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно
Колесники, Княжинская волость, Краснинский уезд
Смерть
17.10.22
Рождение
20.09.1937

Отец: Старовойтов Михаил Григорьевич

Мать: Старовойтова Ирина Петровна

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