Еловский Николай Михайлович
Место рождения
Дата рождения05.09.1940
Дата смерти04.12.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.11.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Еловская (Божок) Анна (Галина) Алексеевна
Новогордеевка, Анучинский муниципальный район, Приморский край
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Смерть
04.12.2020