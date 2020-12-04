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Еловский Николай Михайлович

Место рождения

Владивосток, Владивостокский, Приморский край

Дата рождения

05.09.1940

Дата смерти

04.12.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1934 г.р.

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Еловская (Божок) Анна (Галина) Алексеевна

Рождение ребёнка
25.11.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Еловская (Божок) Анна (Галина) Алексеевна

Новогордеевка, Анучинский муниципальный район, Приморский край
Скрыто настройками приватности
Смерть
04.12.2020

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