Raskind Joseph — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Raskind Joseph

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Место рождения

Russia

Дата рождения

10.04.1873

Дата смерти

26.08.1949

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1900 г.р.
1902 г.р.
Около 1908 г.р.
1909 г.р.
Около 1914 г.р.
1919 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Russia
Рождение ребёнка
14.01.1900

Сын: Raskind David Michael

Мать ребёнка: Anna

Russia
Рождение ребёнка
23.05.1902

Дочь: Menk Olga

Мать ребёнка: Anna

Russia
Иммиграция
1905
Место жительства
1908
Рождение ребёнка
Около 1908

Дочь: Esther

Мать ребёнка: Anna

Connecticut, United States
Рождение ребёнка
14.04.1909

Сын: Raskind Benjamin Stev

Мать ребёнка: Anna

Bridgeport, Fairfield County, Connecticut, United States
Место жительства
Около 1910
Место жительства
Между 1912 и 1920
Рождение ребёнка
Около 1914

Сын: Raskind Philip

Мать ребёнка: Anna

Bridgeport, Connecticut
Место жительства
1917
Место жительства
Около 1918
Рождение ребёнка
12.12.1919

Сын: Raskind Albert Abraham

Мать ребёнка: Anna

Bridgeport, Connecticut, USA
Место жительства
1919
Место жительства
1930
Queens (Districts 0001-0250), Queens, New York, USA
Работа или профессия
Неизвестно
Tailor
Смерть
26.08.1949
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