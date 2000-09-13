Raskind Joseph
Место рожденияRussia
Дата рождения10.04.1873
Дата смерти26.08.1949
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Russia
Рождение ребёнка
14.01.1900
Мать ребёнка: Anna
Russia
Иммиграция
1905
Место жительства
1908
Рождение ребёнка
14.04.1909
Мать ребёнка: Anna
Bridgeport, Fairfield County, Connecticut, United States
Место жительства
Около 1910
Место жительства
Между 1912 и 1920
Рождение ребёнка
Около 1914
Сын: Raskind Philip
Мать ребёнка: Anna
Bridgeport, Connecticut
Место жительства
1917
Место жительства
Около 1918
Рождение ребёнка
12.12.1919
Мать ребёнка: Anna
Bridgeport, Connecticut, USA
Место жительства
1919
Место жительства
1930
Queens (Districts 0001-0250), Queens, New York, USA
Работа или профессия
Неизвестно
Tailor
Смерть
26.08.1949