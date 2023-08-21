Оверина (Политова) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Мать: Политова Ефросинья
Рождение ребёнка
02.02.1954
Дочь: Оверина Антонина Михайловна
Отец ребёнка: Оверин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Оверин Константин Михайлович
Отец ребёнка: Оверин Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Оверин Михаил
Смерть
Неизвестно