Оверина (Политова) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оверина (Политова) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Политова Ефросинья

Рождение ребёнка
02.02.1954

Дочь: Оверина Антонина Михайловна

Отец ребёнка: Оверин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оверин Константин Михайлович

Отец ребёнка: Оверин Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оверин Михаил

Смерть
Неизвестно
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