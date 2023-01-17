Прасковья Варфоломеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: Варфоломей Потапов
Мать: Мария Константинова
Рождение ребёнка
1840
Сын: Дмитрий Васильев
Отец ребёнка: Василий Егоров
Турминское, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Егоров
Смерть
Неизвестно