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Прасковья Варфоломеева

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Место рождения

Крестникова, Кошелеевская волость, Цивильский уезд

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1783 г.р.

Мать

Около 1783 г.р.

Муж

1817 г.р.

Дети

Добавил:

ВШ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: Варфоломей Потапов

Мать: Мария Константинова

Крестникова, Кошелеевская волость, Цивильский уезд
Рождение ребёнка
1840

Сын: Дмитрий Васильев

Отец ребёнка: Василий Егоров

Турминское, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Егоров

Смерть
Неизвестно
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