Шентяпина Пелагея Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1921
Дата смерти05.12.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.10.1954
Отец ребёнка: Табакаев Илья Андреевич
Россия, Алтайский край, Красногорский район, с. Еронда
Рождение ребёнка
14.10.1956
Дочь: Черникова Татьяна Ильинична
Отец ребёнка: Табакаев Илья Андреевич
Россия, Алтайский край, Красногорский район, с. Еронда
Рождение ребёнка
05.12.1957
Отец ребёнка: Табакаев Илья Андреевич
Россия, Алтайский край, Красногорский район, с. Еронда
Смерть
05.12.1968
Паспаул, Чойский муниципальный район, Республика Алтай