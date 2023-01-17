Шентяпина Пелагея Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шентяпина Пелагея Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1921

Дата смерти

05.12.1968

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.10.1954

Сын: Табакаев Геннадий Ильич

Отец ребёнка: Табакаев Илья Андреевич

Россия, Алтайский край, Красногорский район, с. Еронда
Рождение ребёнка
14.10.1956

Дочь: Черникова Татьяна Ильинична

Отец ребёнка: Табакаев Илья Андреевич

Россия, Алтайский край, Красногорский район, с. Еронда
Рождение ребёнка
05.12.1957

Сын: Табакаев Алексей Ильич

Отец ребёнка: Табакаев Илья Андреевич

Россия, Алтайский край, Красногорский район, с. Еронда
Смерть
05.12.1968
Паспаул, Чойский муниципальный район, Республика Алтай
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