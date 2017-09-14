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Сочнева Елизавета Юрьевна
Сочнева Елизавета Юрьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.09.2017
Пол
Женский
Отец
Сочнев Юрий Владимирович
1985 г.р.
Мать
Сочнева (Сергеева) Татьяна Сергеевна
1988 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЯ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.2017
Отец:
Сочнев Юрий Владимирович
Мать:
Сочнева Татьяна Сергеевна
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