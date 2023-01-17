Сафиуллина Хадича — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафиуллина Хадича

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

08.05.1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1930

Сын: Калимуллин Галиулла Калимуллович

Отец ребёнка: Сафиуллин Калимулла Сафиуллович

Ташлык, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафиуллин Калимулла Сафиуллович

Смерть
08.05.1987
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