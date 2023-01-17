Сафиуллина Хадича
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти08.05.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1930
Сын: Калимуллин Галиулла Калимуллович
Отец ребёнка: Сафиуллин Калимулла Сафиуллович
Ташлык, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.05.1987