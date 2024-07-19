Куприянов Максим Абрамович
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1880
Сын: Куприянов Николай (Никон) Максимович
Мать ребёнка: Куприянова ?
Рождение ребёнка
18.04.1913
Дочь: Ротова Александра Максимовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно