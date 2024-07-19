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Куприянов Максим Абрамович

Место рождения

Уржумское, Майнский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Уржумское, Майнский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
Неизвестно
Уржумское, Майнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Куприянов Николай (Никон) Максимович

Мать ребёнка: Куприянова ?

Рождение ребёнка
18.04.1913

Дочь: Ротова Александра Максимовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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