Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Луговой Михаил Алексеевич
Луговой Михаил Алексеевич
Написать автору
Древо
Место рождения
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
Дата рождения
1890
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Луговой Алексей Васильевич
Мать
Луговая Анастасия Васильевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец:
Луговой Алексей Васильевич
Мать:
Луговая Анастасия Васильевна
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия