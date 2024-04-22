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Луговой Михаил Алексеевич

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Луговой Алексей Васильевич

Мать: Луговая Анастасия Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно
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