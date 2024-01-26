Марфа Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1764
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сазон Афанасьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1796
Сын: Василий Сазонович
Отец ребёнка: Сазон Афанасьевич
Смерть
После 1795
Точная дата неизвестная, в ревизии 1816 года отсутствует