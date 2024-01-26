Марфа Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Алексеевна

Место рождения

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Вычислено 1764

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1767 г.р.

Дети

Вычислено 1796 г.р.

Добавил:

NR
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сазон Афанасьевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1796

Сын: Василий Сазонович

Отец ребёнка: Сазон Афанасьевич

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область
Смерть
После 1795
Точная дата неизвестная, в ревизии 1816 года отсутствует

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