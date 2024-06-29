Душичева Александра Владимировна
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1862
Рождение ребёнка
1863
Сын: Душичев Николай Федорович
Отец ребёнка: Душичев Федор Леонтьевич
Рождение ребёнка
1866
Сын: Душичев Христофор Федорович
Отец ребёнка: Душичев Федор Леонтьевич
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Душичева Евгения Федоровна
Отец ребёнка: Душичев Федор Леонтьевич
Рождение ребёнка
?.10.1873 ст.
Дочь: Душичева София Федоровна
Отец ребёнка: Душичев Федор Леонтьевич
Смерть
Неизвестно