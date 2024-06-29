Душичева Александра Владимировна 1837 — найти родственников по фамилии на Familio
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Душичева Александра Владимировна

Место рождения

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1862

Муж: Душичев Федор Леонтьевич

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Душичев Николай Федорович

Отец ребёнка: Душичев Федор Леонтьевич

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Душичев Христофор Федорович

Отец ребёнка: Душичев Федор Леонтьевич

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Душичева Евгения Федоровна

Отец ребёнка: Душичев Федор Леонтьевич

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
?.10.1873 ст.

Дочь: Душичева София Федоровна

Отец ребёнка: Душичев Федор Леонтьевич

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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