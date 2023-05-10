Шайбакова Юлия Рафатовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1989
Отец: Шайбаков Рафат Шамсиевич
Мать: Фидалия
Рождение ребёнка
03.06.2014
Сын: Назмутдинов Самир Радифович
Отец ребёнка: Назмутдинов Радиф
Рождение ребёнка
03.08.2016
Сын: Назмутдинов Дамир Радифович
Отец ребёнка: Назмутдинов Радиф
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Назмутдинов Радиф