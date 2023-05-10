Шайбакова Юлия Рафатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шайбакова Юлия Рафатовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1989

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1989

Отец: Шайбаков Рафат Шамсиевич

Мать: Фидалия

Рождение ребёнка
03.06.2014

Сын: Назмутдинов Самир Радифович

Отец ребёнка: Назмутдинов Радиф

Рождение ребёнка
03.08.2016

Сын: Назмутдинов Дамир Радифович

Отец ребёнка: Назмутдинов Радиф

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назмутдинов Радиф

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