Лазарев Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рождения21.08.1961
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.12.1988
Жена: скрыто настройками приватности
Развод
06.03.1990
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно