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Лазарев Михаил Васильевич

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Место рождения

Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

21.08.1961

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
10.12.1988

Жена: скрыто настройками приватности

Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Развод
06.03.1990

Жена: скрыто настройками приватности

Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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