Коваленко (Алексеенко) Елена Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваленко (Алексеенко) Елена Федоровна

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Место рождения

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Алексеенко Федор

Мать: не указана

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
11.02.1911

Муж: Коваленко Кирилл Иванович

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
14.10.1918

Сын: Коваленко Яков Кириллович

Отец ребёнка: Коваленко Кирилл Иванович

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
17.06.1921

Дочь: Мария Кирилловна

Отец ребёнка: Коваленко Кирилл Иванович

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Смерть
Неизвестно
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