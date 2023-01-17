Коваленко (Алексеенко) Елена Федоровна
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Алексеенко Федор
Мать: не указана
Бракосочетание
11.02.1911
Рождение ребёнка
14.10.1918
Сын: Коваленко Яков Кириллович
Отец ребёнка: Коваленко Кирилл Иванович
Рождение ребёнка
17.06.1921
Дочь: Мария Кирилловна
Отец ребёнка: Коваленко Кирилл Иванович
Смерть
Неизвестно