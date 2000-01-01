Кислицына Евдокия Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Маремьяна Ивановна
Отец ребёнка: Кислицын Иван Тихонович
Рождение ребёнка
1776
Отец ребёнка: Кислицын Иван Тихонович
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Кислицын Иван Тихонович
Рождение ребёнка
1779
Сын: Кислицын Авросим Иванович
Отец ребёнка: Кислицын Иван Тихонович
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Кислицын Иван Тихонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1795