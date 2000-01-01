Кислицына Евдокия Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислицына Евдокия Семёнова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Маремьяна Ивановна

Отец ребёнка: Кислицын Иван Тихонович

Рождение ребёнка
1776

Сын: Кислицын Андрей Иванович

Отец ребёнка: Кислицын Иван Тихонович

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Кислицын Иван Тихонович

Рождение ребёнка
1779

Сын: Кислицын Авросим Иванович

Отец ребёнка: Кислицын Иван Тихонович

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Кислицын Иван Тихонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислицын Иван Тихонович

Смерть
После 1795
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