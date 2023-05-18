Марья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713 или 1709
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1728
Дочь: Марфа Тихоновна
Отец ребёнка: Василий Тихонович
Рождение ребёнка
1749
Сын: Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Василий Тихонович
Рождение ребёнка
1751
Сын: Василий Васильевич
Отец ребёнка: Василий Тихонович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Тихонович
Смерть
Неизвестно