Марья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713 или 1709

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1712 или 1714 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713 или 1709

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1728

Дочь: Марфа Тихоновна

Отец ребёнка: Василий Тихонович

Дроздово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Василий Тихонович

Дроздово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1751

Сын: Василий Васильевич

Отец ребёнка: Василий Тихонович

Дроздово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Тихонович

Смерть
Неизвестно
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