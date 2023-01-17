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Щуренков Сергей Петрович

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Место рождения

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

09.09.1948

Дата смерти

1997

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1924 г.р.

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1948

Отец: Щуренков Пётр Гаврилович

Мать: Щуренкова Александра Владимировна

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
23.01.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щуренкова Раиса Михайловна

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
12.09.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щуренкова Раиса Михайловна

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1997
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