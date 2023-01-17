Щуренков Сергей Петрович
Место рождения
Дата рождения09.09.1948
Дата смерти1997
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1948
Рождение ребёнка
23.01.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Щуренкова Раиса Михайловна
Рождение ребёнка
12.09.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Щуренкова Раиса Михайловна
Смерть
1997