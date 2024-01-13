Пициаловская (Гутина) Софья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.12.1918
Отец ребёнка: Пициаловский Абрам
Артемовск(Бахмут) Донецкая обл.
Рождение ребёнка
1926
Сын: Пициаловский Исай
Отец ребёнка: Пициаловский Абрам
Артемовск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Роза
Отец ребёнка: Пициаловский Абрам
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пициаловский Абрам
Смерть
Неизвестно