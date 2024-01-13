Пициаловская (Гутина) Софья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пициаловская (Гутина) Софья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1918

Сын: Пициаловский Вениамин

Отец ребёнка: Пициаловский Абрам

Артемовск(Бахмут) Донецкая обл.
Рождение ребёнка
1926

Сын: Пициаловский Исай

Отец ребёнка: Пициаловский Абрам

Артемовск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Роза

Отец ребёнка: Пициаловский Абрам

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пициаловский Абрам

Смерть
Неизвестно
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