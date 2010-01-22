Фаткулина Динара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фаткулина Динара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.01.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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