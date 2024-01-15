Павлова Васса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1843
Год рождения из исповедальной ведомости за 1889 год Александро-Невской единоверческой церкви ст. Вехне-Каргальской (муж служил там дьяконом). - ГАРО 803-2-1443 (л.53) Копия записи имеется
Рождение ребёнка
Около 1869 ст.
Дочь: Павлова Любовь Дмитриевна
Отец ребёнка: Павлов Дмитрий Васильевич
Год рождения из КВ 1881 г. Александро-Невской единовеческой церкви ст. Верхне-Каргальской (12 лет) Ее отец служил там дьяконом Ведомость о церкви. Единоверческая, во имя Святого Благоверного и Велико... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1870 ст.
Дочь: Павлова Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Павлов Дмитрий Васильевич
Год рождения из КВ 1881 г. Александро-Невской единовеческой церкви ст. Верхне-Каргальской (11 лет) Ее отец служил там дьяконом Ведомость о церкви. Единоверческая, во имя Святого Благоверного и Велико... Показать все
Рождение ребёнка
1872
Сын: Павлов Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Павлов Дмитрий Васильевич
Год рождения из исповедальной ведомости за 1889 год Александро-Невской единоверческой церкви ст. Вехне-Каргальской (отец служил там дьяконом). - ГАРО 803-2-1443 (л.53)
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Павлова Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Павлов Дмитрий Васильевич
Год рождения из исповедальной ведомости за 1889 год Александро-Невской единоверческой церкви ст. Вехне-Каргальской (отец служил там дьяконом). - ГАРО 803-2-1443 (л.53)
Рождение ребёнка
1884
Сын: Павлов Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Павлов Дмитрий Васильевич
Год рождения из исповедальной ведомости за 1889 год Александро-Невской единоверческой церкви ст. Вехне-Каргальской (отец служил там дьяконом). - ГАРО 803-2-1443 (л.53)
Рождение ребёнка
01.10.1887 ст.
Сын: Павлов Андроник Дмитриевич
Отец ребёнка: Павлов Дмитрий Васильевич
Указан в исповедальной ведомости за 1889 год Александро-Невской единоверческой церкви ст. Вехне-Каргальской (отец служил там дьяконом). - ГАРО 803-2-1443 (л.53) Копия записи имеется
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно