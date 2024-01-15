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Павлова Васса Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Год рождения из исповедальной ведомости за 1889 год Александро-Невской единоверческой церкви ст. Вехне-Каргальской (муж служил там дьяконом). - ГАРО 803-2-1443 (л.53) Копия записи имеется
Рождение ребёнка
Около 1869 ст.

Дочь: Павлова Любовь Дмитриевна

Отец ребёнка: Павлов Дмитрий Васильевич

Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
Год рождения из КВ 1881 г. Александро-Невской единовеческой церкви ст. Верхне-Каргальской (12 лет) Ее отец служил там дьяконом Ведомость о церкви. Единоверческая, во имя Святого Благоверного и Велико... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1870 ст.

Дочь: Павлова Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Павлов Дмитрий Васильевич

Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
Год рождения из КВ 1881 г. Александро-Невской единовеческой церкви ст. Верхне-Каргальской (11 лет) Ее отец служил там дьяконом Ведомость о церкви. Единоверческая, во имя Святого Благоверного и Велико... Показать все
Рождение ребёнка
1872

Сын: Павлов Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Павлов Дмитрий Васильевич

Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
Год рождения из исповедальной ведомости за 1889 год Александро-Невской единоверческой церкви ст. Вехне-Каргальской (отец служил там дьяконом). - ГАРО 803-2-1443 (л.53)
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Павлова Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Павлов Дмитрий Васильевич

Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
Год рождения из исповедальной ведомости за 1889 год Александро-Невской единоверческой церкви ст. Вехне-Каргальской (отец служил там дьяконом). - ГАРО 803-2-1443 (л.53)
Рождение ребёнка
1884

Сын: Павлов Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Павлов Дмитрий Васильевич

Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
Год рождения из исповедальной ведомости за 1889 год Александро-Невской единоверческой церкви ст. Вехне-Каргальской (отец служил там дьяконом). - ГАРО 803-2-1443 (л.53)
Рождение ребёнка
01.10.1887 ст.

Сын: Павлов Андроник Дмитриевич

Отец ребёнка: Павлов Дмитрий Васильевич

Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
Указан в исповедальной ведомости за 1889 год Александро-Невской единоверческой церкви ст. Вехне-Каргальской (отец служил там дьяконом). - ГАРО 803-2-1443 (л.53) Копия записи имеется
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Дмитрий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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