Афонюшкин Федор Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афонюшкин Федор Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1912

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Афонюшкин Иван Федорович

Мать ребёнка: Афонюшкина Пелагея Вадимовна

Рождение ребёнка
02.02.1912

Сын: Афонюшкин Федор Федорович

Мать ребёнка: Афонюшкина Пелагея Вадимовна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Афонюшкин Василий Федорович

Мать ребёнка: Афонюшкина Пелагея Вадимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афонюшкин Александр Федорович

Мать ребёнка: Афонюшкина Пелагея Вадимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афонюшкина Пелагея Вадимовна

Смерть
После 1912
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