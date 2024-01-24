Афонюшкин Федор Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1912
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: Афонюшкина Пелагея Вадимовна
Рождение ребёнка
02.02.1912
Сын: Афонюшкин Федор Федорович
Мать ребёнка: Афонюшкина Пелагея Вадимовна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Афонюшкин Василий Федорович
Мать ребёнка: Афонюшкина Пелагея Вадимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афонюшкин Александр Федорович
Мать ребёнка: Афонюшкина Пелагея Вадимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1912