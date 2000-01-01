Солопов Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Солопов Андреян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Солопов Фёдор
Мать ребёнка: Солопова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панова Евдокия
Мать ребёнка: Солопова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Солопова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Солопова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Солопов Сергей
Мать ребёнка: Солопова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Солопов Василий
Мать ребёнка: Солопова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Солопов Николай
Мать ребёнка: Солопова Мария
Смерть
Неизвестно