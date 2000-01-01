Солопов Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солопов Пётр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Солопов Андреян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солопов Фёдор

Мать ребёнка: Солопова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панова Евдокия

Мать ребёнка: Солопова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солопова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Солопова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солопов Сергей

Мать ребёнка: Солопова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солопов Василий

Мать ребёнка: Солопова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солопов Николай

Мать ребёнка: Солопова Мария

Смерть
Неизвестно
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