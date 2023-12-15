Малышев Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малышев Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: (Терешкович) Ольга Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малышев Геннадий Алексеевич
Мать ребёнка: (Терешкович) Ольга Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно