Малышев Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышев Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Терешкович) Ольга Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малышев Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: (Терешкович) Ольга Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малышев Геннадий Алексеевич

Мать ребёнка: (Терешкович) Ольга Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Терешкович) Ольга Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

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