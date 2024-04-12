Ноздрин Андрей Даниилович
Место рождения
Дата рожденияДо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1863
Восприемник
21.02.1864 ст.
Стал восприемником (крёстным отцом) своего младшего драта Поликарпа. Метрическая книга Пророко-Ильинской церкви села Ильинского за 1864 г. / Раздел "О родившихся", №22. С. 118.
Восприемник
20.03.1864 ст.
Стал восприемником (крёстным отцом) Василия, сына Егора Ульянова Катаева и его жены Анны Григорьевой. Метрическая книга Пророко-Ильинской церкви села Ильинского за 1864 г. / Раздел "О родившихся", №3... Показать все
Смерть
Неизвестно