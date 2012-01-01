Гавшин Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гавшин Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

2012

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Гавшин Иван

Мать: не указана

Смерть
2012
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