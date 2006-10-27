(Чернявина) Валерия Станиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Чернявина) Валерия Станиславовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.2006

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.2006

Отец: Чернявин Станислав Анатольевич

Мать: Ефремова Ольга Валентиновна

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