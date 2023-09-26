Щербакова-Лучникова Анна Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова-Лучникова Анна Афанасьевна

Место рождения

Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Лучников Афанасий

Мать: не указана

Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Рождение ребёнка
1800

Сын: Щербаков Григорий Никифорович

Отец ребёнка: Щербаков Никифор Антонович

Рождение ребёнка
1804

Сын: Щербаков Гордей Никифорович

Отец ребёнка: Щербаков Никифор Антонович

Рождение ребёнка
1810

Сын: Щербаков Яков Никифорович

Отец ребёнка: Щербаков Никифор Антонович

Рождение ребёнка
1814

Сын: Щербаков Савин Никифорович

Отец ребёнка: Щербаков Никифор Антонович

Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Рождение ребёнка
16.08.1815

Сын: Щербаков Демид Никифорович

Отец ребёнка: Щербаков Никифор Антонович

Рождение ребёнка
16.08.1815

Сын: Щербаков Демид Никифорович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Щербакова Анна Никифоровна

Отец ребёнка: Щербаков Никифор Антонович

Рождение ребёнка
1822

Сын: Щербаков Леонтий Никифорович

Отец ребёнка: Щербаков Никифор Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаков Никифор Антонович

Смерть
Неизвестно
Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
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