Щербакова-Лучникова Анна Афанасьевна
Место рожденияКыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Лучников Афанасий
Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Рождение ребёнка
1800
Сын: Щербаков Григорий Никифорович
Отец ребёнка: Щербаков Никифор Антонович
Рождение ребёнка
1804
Сын: Щербаков Гордей Никифорович
Отец ребёнка: Щербаков Никифор Антонович
Рождение ребёнка
1810
Сын: Щербаков Яков Никифорович
Отец ребёнка: Щербаков Никифор Антонович
Рождение ребёнка
1814
Сын: Щербаков Савин Никифорович
Отец ребёнка: Щербаков Никифор Антонович
Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Рождение ребёнка
16.08.1815
Сын: Щербаков Демид Никифорович
Отец ребёнка: Щербаков Никифор Антонович
Рождение ребёнка
16.08.1815
Сын: Щербаков Демид Никифорович
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Щербакова Анна Никифоровна
Отец ребёнка: Щербаков Никифор Антонович
Рождение ребёнка
1822
Сын: Щербаков Леонтий Никифорович
Отец ребёнка: Щербаков Никифор Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния