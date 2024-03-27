Вассерман Цивия Цалелевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смерти14.03.1919
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1872
Сын: Вассерман Цаллал (Савелий)
Отец ребёнка: Вассерман Лейб Иосель
ИГВ №14 от1892 призыв
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Михалевич (Вассерман) Хая
Отец ребёнка: Вассерман Лейб Иосель
Смерть
14.03.1919
Причина смерти: Medical | Фонд 789, опись 1, дело 103 (о смерти – 1919 г.)