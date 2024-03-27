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Вассерман Цивия Цалелевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

14.03.1919

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1845 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вассерман Лейб Иосель

Рождение ребёнка
1872

Сын: Вассерман Цаллал (Савелий)

Отец ребёнка: Вассерман Лейб Иосель

ИГВ №14 от1892 призыв
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Михалевич (Вассерман) Хая

Отец ребёнка: Вассерман Лейб Иосель

Смерть
14.03.1919
Причина смерти: Medical | Фонд 789, опись 1, дело 103 (о смерти – 1919 г.)

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