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(Шемигон) Елизавета Васильевна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1890

Дата смерти

10.09.1892

Пол

Женский

Отец

1853 г.р.

Мать

1861 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Шемигон Василий Никитович

Мать: Шемигон Юлия Федоровна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
10.09.1892
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-диарея
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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