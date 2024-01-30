Барсукова (Рудик) Фёкла Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБарсукова (Рудик) Фёкла Моисеевна

Барсукова (Рудик) Фёкла Моисеевна

Место рождения

Слобода Муравская Винницкая обл

Дата рождения

20.09.1918

Дата смерти

03.09.1993

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1918

Отец: Рудик Трофим Моисеевич

Мать: Рудик Ульяна Алексеевна

Слобода Муравская Винницкая обл
Рождение ребёнка
26.02.1939

Сын: Барсуков Борис Степанович

Отец ребёнка: Барсуков Степан Федорович

Село Корчино Варваровского района Николаевской области
Смерть
03.09.1993
Херсонская обл г. Новая Каховка
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close