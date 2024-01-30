Барсукова (Рудик) Фёкла Моисеевна
Место рожденияСлобода Муравская Винницкая обл
Дата рождения20.09.1918
Дата смерти03.09.1993
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1918
Отец: Рудик Трофим Моисеевич
Мать: Рудик Ульяна Алексеевна
Слобода Муравская Винницкая обл
Рождение ребёнка
26.02.1939
Сын: Барсуков Борис Степанович
Отец ребёнка: Барсуков Степан Федорович
Село Корчино Варваровского района Николаевской области
Смерть
03.09.1993
Херсонская обл г. Новая Каховка