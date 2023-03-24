Кузнецов Михаил Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецов Михаил Николаевич

Кузнецов Михаил Николаевич

Место рождения

с. Введенское Курганской области (село Черновское

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1862 г.р.

Мать

1862 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Кузнецов Николай Иванович

Мать: Кузнецова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.