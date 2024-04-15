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(Вострикова) Анна Семеновна

Место рождения

Отскочное, Липецкая обл., Россия, 399251

Дата рождения

24.08.1891

Дата смерти

17.12.1977

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Вострикова) Любовь Харитоновна

Отец ребёнка: Востриков Харитон Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Востриков Харитон Тимофеевич

Рождение ребёнка
07.09.1915

Дочь: Смольянинова (Вострикова) Надежда Харитоновна

Отец ребёнка: Востриков Харитон Тимофеевич

Рождение ребёнка
27.02.1919

Сын: Востриков Алексей Харитонович

Отец ребёнка: Востриков Харитон Тимофеевич

Рождение ребёнка
1923

Сын: Востриков Дмитрий Харитонович

Отец ребёнка: Востриков Харитон Тимофеевич

Рождение ребёнка
28.08.1926

Дочь: Мария Харитоновна

Отец ребёнка: Востриков Харитон Тимофеевич

Рождение ребёнка
27.03.1929

Сын: Востриков Василий Харитонович

Отец ребёнка: Востриков Харитон Тимофеевич

Рождение ребёнка
1932

Сын: Востриков Николай Харитонович

Отец ребёнка: Востриков Харитон Тимофеевич

Смерть
17.12.1977
Причина смерти: Атеросклероз сосудов головного мозга и сердца
Похороны
19.12.1977

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