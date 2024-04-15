(Вострикова) Анна Семеновна
Место рожденияОтскочное, Липецкая обл., Россия, 399251
Дата рождения24.08.1891
Дата смерти17.12.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Вострикова) Любовь Харитоновна
Отец ребёнка: Востриков Харитон Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.09.1915
Дочь: Смольянинова (Вострикова) Надежда Харитоновна
Отец ребёнка: Востриков Харитон Тимофеевич
Рождение ребёнка
27.02.1919
Сын: Востриков Алексей Харитонович
Отец ребёнка: Востриков Харитон Тимофеевич
Рождение ребёнка
1923
Сын: Востриков Дмитрий Харитонович
Отец ребёнка: Востриков Харитон Тимофеевич
Рождение ребёнка
28.08.1926
Дочь: Мария Харитоновна
Отец ребёнка: Востриков Харитон Тимофеевич
Рождение ребёнка
27.03.1929
Сын: Востриков Василий Харитонович
Отец ребёнка: Востриков Харитон Тимофеевич
Рождение ребёнка
1932
Сын: Востриков Николай Харитонович
Отец ребёнка: Востриков Харитон Тимофеевич
Смерть
17.12.1977
Причина смерти: Атеросклероз сосудов головного мозга и сердца
Похороны
19.12.1977