Ивановский Николай Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Крашенинникова Виктория Николаевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ивановский Николай Николаевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арендарева Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Преображенская Александра Николаевна
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?