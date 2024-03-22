Федотов Григорий Демидов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедотов Григорий Демидов

Федотов Григорий Демидов

Место рождения

Сосновка, город Алексин, Тульская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Федотов Демид (Дементий) Алексеев

Мать: Аксинья Иванова

Сосновка, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Варвара Григорьева

Мать ребёнка: Федотова Аксинья Иванова

Сосновка, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Настасья Григорьева

Мать ребёнка: Федотова Аксинья Иванова

Сосновка, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Федотов Дмитрий Григорьев

Мать ребёнка: Федотова Аксинья Иванова

Сосновка, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федотова Аксинья Иванова

Смерть
После 1858
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close