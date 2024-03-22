Федотов Григорий Демидов
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Федотов Демид (Дементий) Алексеев
Мать: Аксинья Иванова
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Варвара Григорьева
Мать ребёнка: Федотова Аксинья Иванова
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Настасья Григорьева
Мать ребёнка: Федотова Аксинья Иванова
Рождение ребёнка
1854
Сын: Федотов Дмитрий Григорьев
Мать ребёнка: Федотова Аксинья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федотова Аксинья Иванова
Смерть
После 1858